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Пропавшего подростка нашли мертвым на льду реки в Липецке

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Тело 16-летнего подростка, пропавшего 22 января, нашли на льду реки в Липецке. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщили в пресс-службе СУ СК по Липецкой области.

По данным ведомства, школьник ушел из дома накануне и перестал выходить на связь. Родители обратились в полицию. Сегодня утром тело мальчика обнаружили на льду реки Воронеж.

По предварительным данным, подростка нашел случайный прохожий.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения на льду реки Воронеж тела 16-летнего подростка», — указали в СК.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти школьника.

Накануне сообщилось, что в Уфе пропал 10-летний мальчик. Волонтеры распространили приметы ребенка: рост 147 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

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