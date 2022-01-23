Политолог заявил о планах Британии по антироссийскому переделу Европы

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал, для чего Лондон говорил о «тройственном союзе» с участием Великобритании, Украины и Польши. По его мнению, таким образом британские власти вынашивают планы по масштабному изменению Европы.

«Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнера США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Brittanica», — сказал политолог 22 января в интервью изданию «Страна.ua».

Кроме того, Бондаренко заявил, что архитектором заявленной главой МИД Великобритании Лиз Трасс «тройственной оси» Лондона, Варшавы и Киева является глава британской MI6 Ричард Мур — в прошлом посол Великобритании в Турции.

«Именно он [Ричард Мур] в нарушение протокола и субординации в октябре 2020 года встречался с Владимиром Зеленским», — отметил Бондаренко.

Как полагает эксперт, разговоры о союзе трех стран начались после того, как в октябре 2020 года Украина начала постепенно переориентироваться с Вашингтона на Лондон, попадая в сферу интересов Великобритании. В перспективе на «тройственную ось», по мнению Бондаренко, могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия и страны Балтии.

«Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира», — подытожил политолог.

К такому мнению Бондаренко пришел после заявления Совета по геостратегии Великобритании о том, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения».

Кроме того, Лондон анонсировал готовность ввести серьезные экономические санкции в отношении России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков.

Посольство России в Лондоне 23 января призвало Лондон прекратить «глупые и опасные» провокации. И назвало анекдотичным и абсурдным заявление о подготовке к смене режима на Украине.