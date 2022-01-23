Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»
Спорт
Российские биатлонисты поднялись на второе место в зачете Кубка наций
Общество
СКР подготовит предложения по изменению законодательства из-за нападений собак
Мир
Немцев возмутила реакция Украины на отставку главкома ВМС Германии
Мир
Экс-депутат рады Мураев опроверг обвинения МИД Британии в связях с Россией
Мир
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
Мир
В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
Мир
Блинкен заявил о схожей с Британией позицией по «планам» России на Украине
Мир
Полиция применила газ и водометы на протестах против QR-кодов в Брюсселе
Спорт
Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

Политолог заявил о планах Британии по антироссийскому переделу Европы

Политолог Бондаренко: Великобритания готовит план по масштабному антироссийскому переделу Европы
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко рассказал, для чего Лондон говорил о «тройственном союзе» с участием Великобритании, Украины и Польши. По его мнению, таким образом британские власти вынашивают планы по масштабному изменению Европы.

«В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине»
В новой статье Владимир Путин рассказал о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев

«Британия делает заявку на роль самостоятельного игрока, а не просто младшего партнера США. Она подбирает все те куски бывшего Pax Americana, которые по каким-то причинам стали обузой для Штатов, и выстраивает собственный Pax Brittanica», — сказал политолог 22 января в интервью изданию «Страна.ua».

Кроме того, Бондаренко заявил, что архитектором заявленной главой МИД Великобритании Лиз Трасс «тройственной оси» Лондона, Варшавы и Киева является глава британской MI6 Ричард Мур — в прошлом посол Великобритании в Турции.

«Именно он [Ричард Мур] в нарушение протокола и субординации в октябре 2020 года встречался с Владимиром Зеленским», — отметил Бондаренко.

Как полагает эксперт, разговоры о союзе трех стран начались после того, как в октябре 2020 года Украина начала постепенно переориентироваться с Вашингтона на Лондон, попадая в сферу интересов Великобритании. В перспективе на «тройственную ось», по мнению Бондаренко, могут быть нанизаны Польша, Украина, Молдавия и страны Балтии.

«Внимательно изучайте контакты между Киевом и Анкарой, Анкарой и Лондоном. Ничего хорошего Украине это не принесет — нам и дальше уготовлена роль пушечного мяса в большом переделе Европы и мира», — подытожил политолог.

К такому мнению Бондаренко пришел после заявления Совета по геостратегии Великобритании о том, что министр иностранных дел Лиз Трасс рассматривает возможность появления тройственного пакта между Лондоном, Варшавой и Киевом.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения».

Кроме того, Лондон анонсировал готовность ввести серьезные экономические санкции в отношении России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков.

Посольство России в Лондоне 23 января призвало Лондон прекратить «глупые и опасные» провокации. И назвало анекдотичным и абсурдным заявление о подготовке к смене режима на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022