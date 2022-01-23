Читатели немецкой газеты Die Welt назвали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу неискренним в своих претензиях относительно того, что Киев десятилетиями будет помнить отказ Германии поставлять оружие.

Берлин ранее неоднократно подчеркивал, что не считает правильным поставки вооружения Киеву, так как это не будет способствовать деэскалации в Донбассе. Кулеба заявил, что МИД Украины разочарован отказом властей Германии, а украинцы будут помнить это десятилетиями.

В свою очередь, пользователи Сети обратили внимание на нежелание Украины решать свои проблемы самостоятельно. Так, один из комментаторов под ником Meinungshaber подчеркнул, что министр в своих высказываниях очень требователен. Однако, по словам читателя газеты, «именно поэтому Германия и не хочет ввязываться в новый конфликт на востоке».

«Украина всеми мыслимыми средствами хочет втянуть нас в конфликт. Но наша цель должна быть как раз противоположной», — написал Werner T.

При этом некоторые читатели подчеркивают, что олигархи, стоящие за украинским правительством, уже сейчас больше всего наживаются на войне. Согласно мнению пользователей Сети, провокация конфликтов на Украине является их средством для получения больших сумм денежных средств.

«Дело в том, что до сих пор украинские правительства прославились только благодаря коррупции. Они работают на себя и для себя. Поэтому следует критически оценить благотворительность Германии», — добавил Bernd K.

22 января посла ФРГ Анку Фельдгузен вызвали в МИД Украины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это связано с позицией правительства Германии о непредоставлении Киеву оборонного оружия.

Вместе с тем 10 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Берлин согласиться на продажу Киеву оружия, в противном случае он пригрозил последствиями для отношений между Берлином и Киевом. По его словам, Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину. Он указал, что Берлин «очень активно» работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины.