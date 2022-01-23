СК готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак
Следственный комитет России подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом 23 января сообщила пресс-служба СК.
Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин на фоне инцидента с гибелью ребенка в Забайкальском крае после нападения собак. СК проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по изменению законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов.
В СК пояснили, что в предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий, так и совершенствование системы контроля чиновниками.
В ведомстве допустили усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности. В настоящее время, считают в СК, проблема с бездомными животными не получает должного внимания, а в некоторых субъектах чиновники ее игнорируют.
Результат работы СК представит руководству страны.
«Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — добавили в СК.
Накануне бездомные собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб. Причем только в Забайкальском крае за 2021 год известно о не менее пяти фактах нападения собак на граждан.
23 января также сообщалось, что стая собак набросилась на жителя Якутска. Мужчине понадобилась медицинская помощь.