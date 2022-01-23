Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»
Спорт
Российские биатлонисты поднялись на второе место в зачете Кубка наций
Общество
СКР подготовит предложения по изменению законодательства из-за нападений собак
Мир
Немцев возмутила реакция Украины на отставку главкома ВМС Германии
Мир
Экс-депутат рады Мураев опроверг обвинения МИД Британии в связях с Россией
Мир
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
Мир
В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
Мир
Блинкен заявил о схожей с Британией позицией по «планам» России на Украине
Мир
Полиция применила газ и водометы на протестах против QR-кодов в Брюсселе
Спорт
Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

СК готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом 23 января сообщила пресс-служба СК.

За один укус: что грозит хозяевам агрессивных собак
Юристы напоминают об ответственности за нападения на людей и их питомцев

Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин на фоне инцидента с гибелью ребенка в Забайкальском крае после нападения собак. СК проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по изменению законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов.

В СК пояснили, что в предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий, так и совершенствование системы контроля чиновниками.

В ведомстве допустили усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности. В настоящее время, считают в СК, проблема с бездомными животными не получает должного внимания, а в некоторых субъектах чиновники ее игнорируют.

Результат работы СК представит руководству страны.

«Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне», — добавили в СК.

Накануне бездомные собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб. Причем только в Забайкальском крае за 2021 год известно о не менее пяти фактах нападения собак на граждан.

23 января также сообщалось, что стая собак набросилась на жителя Якутска. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022