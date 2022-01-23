Блинкен заявил о схожей с Британией позицией по «планам» России на Украине

США уже давно выступали с предупреждениями, которые схожи с версиями Великобритании о якобы ведущейся Россией подготовке к приведению к власти пророссийских сил на Украине. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», — отметил Блинкен в эфире телеканала CNN.

Накануне МИД Великобритании обвинило российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» на Украине в качестве главы государства бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. При этом Форин-офис никаких доказательств своих слов не предоставил. Сам Мураев опроверг эти обвинения. МИД РФ также назвал их чушью и дезинформацией.

При этом 23 января редактор военной информации телеканала Sky News Дебора Хейнс уточнила, что заявление МИД Великобритании о якобы намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на информации спецслужб США, а не британских.

Также в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. По ее словам, российская сторона не исключает, что провокации Запада будут не только информационными, но и военными. Она подчеркнула, что вброс о смене власти на Украине явно готовился давно.