«Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»

Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» приняло решение оштрафовать иранского нападающего Сердара Азмуна за подписание контракта с леверкузенским «Байером» (Германия). Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, «Чемпионат» со ссылкой на источник.

О том, что «Байер» подписал контракт с Азмуном, стало известно накануне. Отмечалось, что соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Оно будет действовать до 2027 года, писала газета «Спорт-Экспресс».

При этом, по данным источника, футболист отправился в Германию на встречу с представителями «Байера», не предупредив об этом тренерский штаб своей команды. Теперь Азмуна ждет штраф, поскольку он нарушил медицинский протокол «Зенита».

Кроме того, по данным СМИ, футболист может быть переведен во вторую команду «Зенита».

Ранее, 10 января, стало известно, что форвард самарского ФК «Крылья Советов» Иван Сергеев перешел в «Зенит».

Игроком «Крыльев Советов» спортсмен стал в августе 2020 года. В своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив тем самым рекорд лиги.