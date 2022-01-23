Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине назвали невозможным возврат Крыма и вступление в НАТО
Мир
Гаврилов счел несерьезными угрозы отключения России от SWIFT
Происшествия
В Якутске на мужчину напала стая собак
Общество
В Москве за сутки госпитализировали 1040 пациентов с COVID-19
Мир
МИД раскритиковал заявление Лондона о «планах» РФ сменить власть на Украине
Мир
Подавшего в отставку главу ВМС ФРГ Шёнбаха внесли в базу «Миротворца»
Мир
В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
Спорт
Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро на этапе Кубка мира
Мир
Украина пригрозила ФРГ многолетней обидой из-за отказа поставить оружие
Мир
Захарова отметила подготовку Запада к ряду крупных провокаций

Блинкен оценил возможность введения новых санкций против России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введение санкций в отношении России приведет в данный момент к утрате их «сдерживающего» эффекта. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мерное время: новые санкции против США перенесут на 2022 год
С чем может быть связано промедление в проработке закона о недружественных действиях

«Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», — отметил Блинкен.

Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения в таких сферах, как снижение рисков, размещение ракетных систем и контроль над вооружениями, добавил высокопоставленный дипломат.

«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел [РФ Сергею] Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать», — подчеркнул Блинкен.

20 января представитель Республиканской партии США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России.

В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

По информации The Washington Post, законопроект включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022