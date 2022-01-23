Блинкен оценил возможность введения новых санкций против России

Введение санкций в отношении России приведет в данный момент к утрате их «сдерживающего» эффекта. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Главная цель санкций — это сдерживание российской агрессии. Таким образом, если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект», — отметил Блинкен.

Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения в таких сферах, как снижение рисков, размещение ракетных систем и контроль над вооружениями, добавил высокопоставленный дипломат.

«В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел [РФ Сергею] Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать», — подчеркнул Блинкен.

20 января представитель Республиканской партии США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России.

В настоящее время само содержание законопроекта под названием «Для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях» официально не опубликовали. Известно только, что его внесли на рассмотрение 19 января и направили в комитет по иностранным делам, а также в комитеты по судебной власти и финансам.

По информации The Washington Post, законопроект включает санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

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