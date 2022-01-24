Сейчас часто можно услышать, что «Омикрон» — последний штамм коронавируса и пандемия закончится в мае. На мой взгляд, нет никаких оснований так считать. Сейчас появилась вторая линия «Омикрона» — BA.2, которая отличается еще более оптимизированными для этого вируса свойствами. Вариант BA.2 уже масштабно распространился в Дании и попал в ряд других европейских стран. Не стоит забывать и про штамм «Дельта», который «Омикрон» вытеснил не полностью. Из популяции «Дельта» никуда не ушла — в том или ином виде она может сохраниться у людей и у животных и эволюционировать в их организмах.

Неверно говорить, что в нынешнюю масштабную волну пандемии «Омикроном» переболеют все. Из расчетов видно, что к маю переболеют максимум 40% населения России — среди них будут как те, кто уже сталкивался с коронавирусом в том или ином виде, так и те, кто никогда не болел и не делал прививку. Поэтому мы не можем утверждать, что после этой волны коллективный иммунитет приблизится к 100%. К сожалению, это не так. В любом случае коллективный иммунитет со временем начнет ослабевать, если люди не будут вовремя ревакцинироваться и соблюдать меры безопасности. И в этой ситуации на авансцену может выйти новая, эволюционировавшая за это время мутация «Дельты». Не стоит забывать, что и сам «Омикрон» меняется: уже сейчас есть вызывающая опасения линия BA.2 и ряд других. Отличие BA.2 в том, что эта мутация более эффективно обходит иммунитет человека к коронавирусу.

Есть и еще одна опасность. Исследования на животных показали, что те из них, кто перенес «Омикрон», имеют малое количество нейтрализующих антител к другим штаммам коронавируса. Таким образом, заразившийся «Омикроном» человек, который ранее не болел COVID-19 и не прививался от него, будет фактически не защищен от иных мутаций после своего выздоровления. А мутации, как мы выяснили выше, могут быть, поскольку вирус всё время совершенствуется.

Какой же выход из этой ситуации? Главное оружие против вируса — коллективный иммунитет. Он накапливается вне зависимости от того, как люди себя ведут, — либо посредством прививок, либо через жертвы, к сожалению. Второй аспект: вирус не может совершенствоваться бесконечно, у него есть эволюционный предел. В частности, с «Омикроном» мы уже либо достигли, либо очень близки к пределу по заразности. Больше уже быть не может. Что касается патогенности, то сейчас есть тенденция на ее снижение, потому что накапливается коллективный иммунитет.

Главное направление эволюции коронавируса сейчас — обход иммунитета, как естественного, так и поствакцинного. И если иммунитет у людей станет активно формироваться, вирус будет поступаться иными своими свойствами, чтобы всё лучше и лучше обходить иммунитет. Это абсолютно нормально — он может, например, снизить патогенность или заразность. Поэтому заражаться люди будут снова, в том числе привитые, — и это не говорит о том, что вакцины не действуют. От тяжелого течения COVID-19 прививки всё равно будут защищать.

Поэтому ожидать конца пандемии пока рано. Думаю, что она будет продолжаться еще два-три года. Тем не менее фундаментальная стабилизация ситуации в России наступит во второй половине 2022-го — вероятно, в середине мая. Мы увидим заметное снижение летальности, но не потому, что вирус станет «добрым», а благодаря коллективному иммунитету. Всё-таки если в нынешний пик переболеют до 40% россиян, это будет очень хорошей добавкой к коллективному иммунитету, плюс в России продолжается вакцинация.

Думаю, что следующей осенью–зимой заболеваемость коронавирусом будет ниже, чем сейчас, хотя низкой ее тоже нельзя будет назвать. А вот умирать будут значительно меньше людей. Опять-таки концом пандемии это не станет: высокий уровень коллективного иммунитета нужно будет поддерживать, чтобы ситуация сохранялась стабильной. Если этого не делать, то, может, не в следующем сезоне, но через сезон «Омикрон» снова ненадолго вернется афтершоком с высокой летальностью. По-настоящему забыть о коронавирусе мы сможем не ранее чем через пару лет — и до этого времени расслабляться нельзя.

Автор — врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

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