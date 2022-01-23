Экс-депутат рады Мураев опроверг обвинения МИД Британии в связях с Россией

Заявления МИД Великобритании о якобы подготовке России к тому, чтобы поставить у власти на Украине пророссийского политика, являются глупостью. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, которого британцы назвали потенциальным кандидатом на роль марионеточного главы государства.

Накануне британское ведомство обвинило российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» на Украине в качестве главы государства Мураева. При этом Форин-офис никаких доказательств не предоставил.

«Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего», — цитирует Мураева издание «Украинская правда».

Он также призвал обратиться к изложенной им политической программе. По словам экс-депутата, из него становится понятно, что у него с Россией разное видение развития страны.

«Сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения», — заключил Мураев.

Британский министр юстиции Доминик Рааб ранее в этот день заявил, что власти страны выразили готовность ввести серьезные экономические санкции в отношении России, в случае если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков.

Посольство России в Лондоне 23 января призвало Лондон прекратить «глупые и опасные» провокации. И назвало анекдотичным и абсурдным заявление о подготовке к смене режима на Украине.

Комментируя заявление Форин-офиса, МИД РФ также назвал их чушью и дезинформацией. В российском министерстве призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

При этом в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что МИД Великобритании заранее подготовил вброс про планы по смене власти на Украине в надежде, что Москва не отреагирует вовремя. Она назвала действия британского МИДа злонамеренной информационной агрессией.