Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»
Спорт
Российские биатлонисты поднялись на второе место в зачете Кубка наций
Общество
СКР подготовит предложения по изменению законодательства из-за нападений собак
Мир
Немцев возмутила реакция Украины на отставку главкома ВМС Германии
Мир
Экс-депутат рады Мураев опроверг обвинения МИД Британии в связях с Россией
Мир
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
Мир
В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
Мир
Блинкен заявил о схожей с Британией позицией по «планам» России на Украине
Мир
Полиция применила газ и водометы на протестах против QR-кодов в Брюсселе
Спорт
Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

Экс-депутат рады Мураев опроверг обвинения МИД Британии в связях с Россией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления МИД Великобритании о якобы подготовке России к тому, чтобы поставить у власти на Украине пророссийского политика, являются глупостью. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев, которого британцы назвали потенциальным кандидатом на роль марионеточного главы государства.

Накануне британское ведомство обвинило российские спецслужбы в том, что они якобы планируют «посадить» на Украине в качестве главы государства Мураева. При этом Форин-офис никаких доказательств не предоставил.

Власть Совета: пойдут ли РФ и НАТО на уступки
И чего ждать от следующего раунда переговоров по безопасности на полях ОБСЕ

«Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего», — цитирует Мураева издание «Украинская правда».

Он также призвал обратиться к изложенной им политической программе. По словам экс-депутата, из него становится понятно, что у него с Россией разное видение развития страны.

«Сложно представить, чтобы у меня была какая-то коммуникация с россиянами. Я считаю, что та информация, которую мы сейчас видим, — это непрофессионализм. Поэтому я надеюсь на извинения», — заключил Мураев.

Британский министр юстиции Доминик Рааб ранее в этот день заявил, что власти страны выразили готовность ввести серьезные экономические санкции в отношении России, в случае если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков.

Посольство России в Лондоне 23 января призвало Лондон прекратить «глупые и опасные» провокации. И назвало анекдотичным и абсурдным заявление о подготовке к смене режима на Украине.

Комментируя заявление Форин-офиса, МИД РФ также назвал их чушью и дезинформацией. В российском министерстве призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

При этом в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что МИД Великобритании заранее подготовил вброс про планы по смене власти на Украине в надежде, что Москва не отреагирует вовремя. Она назвала действия британского МИДа злонамеренной информационной агрессией.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022