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Российские биатлонисты поднялись на второе место в зачете Кубка наций

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Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия), определив изменения в зачете Кубка наций. Соревнования состоялись в воскресенье, 23 января. Первое место россияне уступили норвежцам, которые опередили российских биатлонистов почти на две минуты.

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По итогам эстафеты, команда России смогла опередить Францию в Кубке наций и поднялась на второе место. Первыми остаются норвежцы, замыкают тройку лидеров французы.

Также на позицию вверх поднялась сборная Украины, обойдя итальянцев в зачете Кубка наций. Они стали шестыми в эстафете, команда Италии заняла восьмую позицию.

В составе сборной России в эстафете приняли участие Даниил Серохвостов, Антон Бабиков и Александр Логинов, а также Эдуард Латыпов — ему пришлось пробежать штрафной круг из-за большого числа промахов на первом огневом рубеже. При этом Латыпову удалось финишировать быстрее, чем спортсменам из Франции и Германии, несмотря на то что на заключительном круге он закончил стрельбу четвертым, передает «Спорт-Экспресс».

Соревнования в Антхольце завершатся 23 января женским масс-стартом. Гонка начнется в 17:15 мск. После этого старта спортсмены продолжат выступления на Олимпиаде в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее, 17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. В состав команды вошли Серохвостов, Латыпов, Логинов, а также Карим Халили и Максим Цветков.

Зачет Кубка наций по биатлону представляет собой рейтинг национальных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и других гонках Кубка мира и Чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшими спортсменам национальной федерации в индивидуальных и спринтерских гонках, а также эстафетной команде федерации в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. В соответствии с рейтингом определяется количество спортсменов, которое будет участвовать в этапах Кубка мира и на Олимпийских стартах.

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