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Здание конца XIX века восстановили в Томске

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Восстановление дома-памятника на улице Савиных, 10а, в Томске по программе «Дом за рубль» приближается к завершению. Планируется, что летом там откроют гостевой дом на шесть номеров и кафе, рассказал арендатор Алексей Будников.

Инвестор запустил собственное производство деревянных окон, чтобы изготовить и установить в историческом особняке окна, максимально приближенные к оригиналу, отмечает РИА «Томск». Построенный в конце XIX века дом связан с именем российского исследователя Арктики Николая Урванцева, который входил в команду профессора Обручева — автора известного романа «Земля Санникова».

За пять лет реализации проекта «Дом за рубль» в Томске инвесторы получили 38 домов, из них полностью восстановлены к настоящему моменту шесть зданий. В этом году власти планируют выставить на аукцион еще около 30 объектов, в том числе восемь памятников. Срок договора льготной аренды — 49 лет.

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