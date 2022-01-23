Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов извинился за ход третьего этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. В беседе с журналистами 23 января спортсмен пояснил, что его «немного климатит».

В воскресенье мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира. На первом месте оказалась норвежская команда, завершившая эстафету без штрафных кругов. Тройку лидеров замкнула сборная Германии.

В ходе соревнований Логинов принял эстафету на третьем круге с отставанием 13 секунд от Норвегии и увеличил его до 1 минуты 25 секунд. При этом он потратил пять дополнительных патронов на стрельбу.

«Сегодня пятый-шестой день нахождения в горах. Меня немного климатит, и это сказывается на стрельбе. Не функционально, а именно дыхание, стрельба. Я хочу извиниться, что мой этап получился не самым удачным», — отметил Логинов.

По его словам, норвежским спортсменам чуть проще в настоящий момент, поскольку они две недели находятся в горах на высоте более 1,8 тыс. м.

Вместе с тем россиянин Эдуард Латыпов, который также участвовал в гонке и которому пришлось пробежать штрафной круг на первом огневом рубеже в связи с большим количеством промахов, заявил, что старался по максимуму отработать второй круг.

«После штрафного круга на лежке я понимал, что еще не все потеряно. Старался по максимуму отработать второй круг. Шел выше заданного темпа. Залетел на рубеж стоя очень быстро, рисковал, как мог, и в целом неплохо все получилось. На финишном круге отдал все силы борьбе», — отметил спортсмен.

При этом Латыпов заверил, что в функциональном плане чувствует себя неплохо. Теперь, по его словам, осталось убрать недочеты, и все будет отлично.

«У меня не было соревновательной практики месяц, частично из-за этого мог потерять стрельбу. На тренировке все получается неплохо, но с такого пульса я давно не стрелял», — заключил россиянин.

Накануне состоялся мужской масс-старт в рамках седьмого этапа Кубка мира. Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, однако на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы. В результате победу одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, писала газета «Спорт-Экспресс».