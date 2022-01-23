Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
«Зенит» оштрафует Азмуна за подписание контракта с «Байером»
Спорт
Российские биатлонисты поднялись на второе место в зачете Кубка наций
Общество
СКР подготовит предложения по изменению законодательства из-за нападений собак
Мир
Немцев возмутила реакция Украины на отставку главкома ВМС Германии
Мир
Экс-депутат рады Мураев опроверг обвинения МИД Британии в связях с Россией
Мир
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
Мир
В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
Мир
Блинкен заявил о схожей с Британией позицией по «планам» России на Украине
Мир
Полиция применила газ и водометы на протестах против QR-кодов в Брюсселе
Спорт
Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский биатлонист Александр Логинов извинился за ход третьего этапа мужской эстафеты на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. В беседе с журналистами 23 января спортсмен пояснил, что его «немного климатит».

Состав компании: на какие медали Игр-2022 заряжены наши биатлонисты
Вернуть Россию на подиум главного старта четырехлетия постараются Логинов, Латыпов и Резцова

В воскресенье мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира. На первом месте оказалась норвежская команда, завершившая эстафету без штрафных кругов. Тройку лидеров замкнула сборная Германии.

В ходе соревнований Логинов принял эстафету на третьем круге с отставанием 13 секунд от Норвегии и увеличил его до 1 минуты 25 секунд. При этом он потратил пять дополнительных патронов на стрельбу.

«Сегодня пятый-шестой день нахождения в горах. Меня немного климатит, и это сказывается на стрельбе. Не функционально, а именно дыхание, стрельба. Я хочу извиниться, что мой этап получился не самым удачным», — отметил Логинов.

По его словам, норвежским спортсменам чуть проще в настоящий момент, поскольку они две недели находятся в горах на высоте более 1,8 тыс. м.

Вместе с тем россиянин Эдуард Латыпов, который также участвовал в гонке и которому пришлось пробежать штрафной круг на первом огневом рубеже в связи с большим количеством промахов, заявил, что старался по максимуму отработать второй круг.

«После штрафного круга на лежке я понимал, что еще не все потеряно. Старался по максимуму отработать второй круг. Шел выше заданного темпа. Залетел на рубеж стоя очень быстро, рисковал, как мог, и в целом неплохо все получилось. На финишном круге отдал все силы борьбе», — отметил спортсмен.

При этом Латыпов заверил, что в функциональном плане чувствует себя неплохо. Теперь, по его словам, осталось убрать недочеты, и все будет отлично.

«У меня не было соревновательной практики месяц, частично из-за этого мог потерять стрельбу. На тренировке все получается неплохо, но с такого пульса я давно не стрелял», — заключил россиянин.

Накануне состоялся мужской масс-старт в рамках седьмого этапа Кубка мира. Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, однако на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы. В результате победу одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, писала газета «Спорт-Экспресс».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022