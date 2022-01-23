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СМИ назвали источник данных Великобритании о «пророссийском лидере» для Киева

Sky News: заявления Лондона о пророссийском лидере на Украине основаны на данных спецслужб США
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Заявление МИД Великобритании о якобы намерении России привести к власти в Киеве пророссийского лидера основаны на информации спецслужб США, а не британских. Об этом сообщает в воскресенье, 23 января, редактор военной информации телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«По данным Sky News, утверждение МИД Великобритании о планах России установить в Киеве пророссийское правительство скорее основано на информации американских спецслужб, а не британских», — написала в Twitter Хейнс.

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Накануне издание The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину. В тот же день МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера. Им был назван экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Британский министр юстиции Доминик Рааб также 23 января заявил, что власти Великобритании выразили готовность ввести серьезные экономические санкции в отношении России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков.

Сам Мураев в тот же день заявил, что заявления МИД Великобритания могут быть связаны с желанием «закрыть еще один независимый телеканал». Мураеву принадлежит телеканал «Наш». По его словам, ему трудно переварить эту глупость и чушь.

МИД РФ, в свою очередь, также назвал дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

В тот же день посольство России в Лондоне призвало Соединенное Королевство прекратить «глупые и опасные риторические провокации» по поводу Украины. Сведения о якобы пророссийском лидере на Украине в дипмиссии назвали «анекдотичными».

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