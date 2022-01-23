Собянин сообщил о запуске нового электронного проекта «Город заданий»

В Москве запустили новый электронный проект «Город заданий». С его помощью пользователи смогут лично участвовать в улучшении городской среды, выполняя различные онлайн- и офлайн-задания от органов исполнительной власти. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» столичный мэр Сергей Собянин.

Среди заданий, которые получат москвичи, есть такие, как сдача в утилизацию новогодних елок или проведение опросов в парке. По словам главы города, жители смогут также поработать с системой городского видеонаблюдения и провести фотосъемку различных объектов на территории Москвы.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на mos.ru или войти на сайт с помощью логина и пароля от личного кабинета. Затем нужно выбрать задание и, если необходимо, пройти обучение. Когда пользователь выполнит задание, ему автоматически начислят баллы.

Потратить заработанные баллы можно будет в магазине поощрений проекта «Активный гражданин».

Ранее сообщалось, что в столице появилась возможность оформить единый читательский билет онлайн. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что внедрение сервиса завершает основной этап цифровизации библиотечной системы. С помощью ЕЧБ можно будет пользоваться всеми возможностями сервиса «Библиотеки Москвы».