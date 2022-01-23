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Эксперт назвал запрещенные в разговоре с мошенниками фразы

Специалист Седов: в разговоре с мошенниками стоит избегать слов «да» и «нет»
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При звонках с незнакомых номеров не стоит вступать в беседу и произносить отдельные фразы. Об этом рассказал 23 января эксперт компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

Эксперт назвала способы распознать телефонного мошенника

По его словам, разговор могут записывать для реализации преступных схем. К примеру, крупные российские банки внедрили технологию выяснения личности клиента по голосу.

«Мошенники пытаются ее обойти и совершают звонки с целью записи звонков, чтобы затем сгенерировать аудиозапись для банка. Использовать ее можно для подтверждения личности клиента или подтверждения совершения операций по счету, особенно если эти операции кажутся подозрительными», — цитирует Седова «Российская газета».

Распознавание по голосу происходит не сразу, а во время общения с оператором кредитно-финансовой организации, который задает клиенту банка вопросы.

«Лучше отвечать короткими фразами, даже невнятным «угу», избегая слов «да» и «нет», и перезвонить по номеру банка, указанному на официальном сайте или карточке», — посоветовал специалист.

Он обратил внимание, что мошенники будут пытаться вынуждать говорящего так, как нужно, и даже представиться.

«Произносить такое допустимо, только если вы уверены на 100%, что разговариваете с вашим банком», — добавил эксперт.

Для минимизации рисков мошенничества необходимо обязательно подключить СМС-оповещение по операциям со счетом, заключил он.

21 января стало известно, что в Мурманске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местного жителя. 32-летний мужчина лишился около 1,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. По словам злоумышленника, кто-то якобы пытался оформить на мужчину кредит. Он убедил мужчину оформить «встречный» кредит и перевести средства на новый счет.

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