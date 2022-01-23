Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Соревнования состоялись в воскресенье, 23 января.

В составе сборной выступили Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Логинов, передает «Спорт-Экспресс».

Латыпову, выступавшему на четвертом этапе, пришлось пробежать штрафной круг на первом огневом рубеже в связи с большим количеством промахов.

При этом Латыпову удалось финишировать быстрее, чем спортсменам из Франции и Германии, несмотря на то что на заключительном круге он закончил стрельбу четвертым.

Днем ранее Антон Бабиков рассказал, что он хотел бы поменять в сборной.

По словам спортсмена, ему не хватает дружеского общения в команде, однако он не знает, как это изменить.

По итогам соревнований, которые состоялись 22 января в рамках седьмого этапа Кубка мира, Бабиков занял десятое место.

Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, однако на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы. В результате победу одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.

В состав команды вошли Серохвостов, Латыпов, Логинов, а также Карим Халили и Максим Цветков.