Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
На Украине назвали невозможным возврат Крыма и вступление в НАТО
Мир
Гаврилов предостерег Запад и Киев от провокаций в Донбассе
Происшествия
В Якутске на мужчину напала стая собак
Общество
В Москве за сутки госпитализировали 1040 пациентов с COVID-19
Мир
В Британии пригрозили санкциями против РФ за «марионеточный режим» на Украине
Мир
Подавшего в отставку главу ВМС ФРГ Шёнбаха внесли в базу «Миротворца»
Мир
Умерла олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе
Мир
Гаврилов счел несерьезными угрозы отключения России от SWIFT
Мир
МИД Австрии сообщил о разработке Евросоюзом санкций против РФ из-за Украины
Общество
Перенесшую инсульт Проклову перевели из больницы в реабилитационный центр

Мужская сборная России по биатлону завоевала серебро на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Соревнования состоялись в воскресенье, 23 января.

Состав компании: на какие медали Игр-2022 заряжены наши биатлонисты
Вернуть Россию на подиум главного старта четырехлетия постараются Логинов, Латыпов и Резцова

В составе сборной выступили Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Логинов, передает «Спорт-Экспресс».

Латыпову, выступавшему на четвертом этапе, пришлось пробежать штрафной круг на первом огневом рубеже в связи с большим количеством промахов.

При этом Латыпову удалось финишировать быстрее, чем спортсменам из Франции и Германии, несмотря на то что на заключительном круге он закончил стрельбу четвертым.

Днем ранее Антон Бабиков рассказал, что он хотел бы поменять в сборной.

По словам спортсмена, ему не хватает дружеского общения в команде, однако он не знает, как это изменить.

По итогам соревнований, которые состоялись 22 января в рамках седьмого этапа Кубка мира, Бабиков занял десятое место.

Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, однако на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы. В результате победу одержал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.

В состав команды вошли Серохвостов, Латыпов, Логинов, а также Карим Халили и Максим Цветков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022