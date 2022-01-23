Министр Рааб: Лондон введет санкции, если РФ установит марионеточный режим на Украине

Власти Великобритании выразили готовность ввести серьезные экономические санкции в отношении России в случае, если на Украине будет осуществлена попытка приведения к власти пророссийских политиков. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил британский министр юстиции Доминик Рааб.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину. В тот же день МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера. Им был назван экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

«Россия столкнется с серьезными последствиями, если попытается вторгнуться на Украину, а также установить марионеточный режим», — приводит слова министра телеканал Sky News.

При этом Рааб обратил внимание на то, что в подобном случае против России будет применен широкий пакет экономических и финансовых рестрикций.

Ранее, 22 января, сам Мураев заявил, что заявления МИД Великобритания о потенциальном пророссийском лидере могут быть связаны с желанием «закрыть еще один независимый телеканал». Мураеву принадлежит телеканал «Наш». По его словам, ему трудно переварить эту глупость и чушь.

МИД РФ в свою очередь также назвал чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

23 января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отметил, что верит сведениям британских властей. По его словам, на Украине уже «восемь лет как есть российское присутствие».

В тот же день посольство России в Лондоне призвало Соединенное Королевство прекратить «глупые и опасные риторические провокации» по поводу Украины. Сведения о якобы пророссийском лидере на Украине в дипмиссии назвали «анекдотичными».