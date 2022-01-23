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В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

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Власти Китая выявили 72 человека с COVID-19 среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекин. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 23 января, заявлении оргкомитета.

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Из документа следует, что в период с 00:00 (19:00 мск) 4 января по 23:59 (18:59 мск) 22 января по местному времени в Китай прибыло 2586 членов делегаций, из них 171 — это спортсмены и официальные лица, а 2415 являются представителями других заинтересованных сторон.

После того как было проведено тестирование, специалисты выявили 72 инфицированных среди представителей делегаций. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено, передает портал Sohu.

Ранее, 6 января, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что проведение зимних Олимпийских игр в Пекине не представляет опасности в плане распространения коронавируса. По его словам, власти Китая ввели строгие меры.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают все возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине». Также китайский лидер выразил надежду, что в Играх примет участие как можно больше людей.

17 января был опубликован состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры. Спустя четыре дня определился состав сборной России по фигурному катанию на Игры.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.

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