Сенатор-демократ Крис Кунс выступил против отправки войск США на Украину

Сенатор -демократ от штата Дэлавер, член сенатского комитета по международным отношениям Крис Кунс отказался поддержать идею ввода войск США на Украину, в случае если Россия якобы вторгнется. Об этом он рассказал 23 января порталу The Hill.

«Я бы не поддержал отправку американских войск в Украину в ответ на российское вторжение, потому что, честно говоря, я думаю, что мы бы просто пожертвовали ими», — сказал Кунс журналистам.

Политик добавил, что союзники США по НАТО, непосредственно граничащие с Украиной, должны оказывать Киеву максимальную поддержку. По словам сенатора, он изучает двухпартийный закон, который «оказал бы материальную поддержку Украине».

По его мнению, сенат должен действовать быстро, чтобы выдвинуть предложения по санкциям и «расходам на Россию». Эти документы должны быть приняты и подписаны президентом как можно быстрее, подчеркнул Кунс.

Он добавил, что в случае вторжения России на Украину Москву привлекут к ответу. Все зависит от объема «агрессии». По словам сенатора, американский лидер Джо Байден не давал российскому коллеге Владимиру Путину «зеленый свет» для вторжения или оккупации Украины.

«В беседах с Путиным напрямую и лично он ясно дал понять, что на любое пересечение Россией украинской границы будет дан массовый и быстрый ответ», — сказал Кунс.

Накануне Байден провел совещание по России и Украине со своей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности. Он обсудил со своими советниками дипломатическое взаимодействие с РФ с целью деэскалации, возможные меры сдерживания Москвы, а также поставки военной помощи Украине.

20 января глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с американским госсекретарем Энтони Блинкеном призвал не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Согласно инициативе, президент США сможет заключить с правительством Украины соглашение о ленд-лизе и предоставлять военную технику, «необходимую для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения».

19 января Байден пригрозил «катастрофой» России при «вторжении» на Украину. Он уточнил, что речь пойдет об усилении США своего присутствия в Восточной Европе. Кроме того, РФ, по его словам, не сможет проводить операции с американским долларом. Также американский лидер отметил, что Вашингтон не намерен отправлять американских военнослужащих в зону возможного военного конфликта.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении соседнего государства.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории. Позднее в январе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в очередной раз также отметил, что не видит признаков подготовки России к нападению.