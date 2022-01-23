Подавшего в отставку главу ВМС ФРГ Шёнбаха внесли в базу «Миротворца»

Главком ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, который подал в отставку после своих слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, внесен в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующие данные появились в воскресенье, 23 января.

«Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками», — говорится в заявлении в качестве обоснования причин внесения Шёнбаха в базу.

21 января Шёнбах заявил, что принадлежность полуострова России — «это факт» и Крым никогда не вернется в состав Украины. Он также отметил, что президент России Владимир Путин заслуживает уважения, добавляет «Газета.Ru».

Спустя день в МИД Украины потребовали от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

В тот же день Шёнбах попросил федерального министра обороны немедленно освободить его от обязанностей командующего и инспектора ВМС Германии. Он уточнил, что данный шаг необходим для предотвращения ущерба от его слов ВМС Германии, бундесверу и Федеративной Республике Германия.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует имена и данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их изменниками Украины. В феврале 2021-го Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.