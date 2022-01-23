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Посол Украины оценил данные о «желании» РФ поставить пророссийского лидера

Посол Украины Пристайко: верю властям Британии о планах РФ поставить пророссийского лидера
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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что верит сведениям британских властей, согласно которым Россия якобы желает «поставить» в Киеве пророссийского лидера. Об этом он заявил телеканалу Sky News в воскресенье, 23 января.

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Накануне издание The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину. В тот же день МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера. Им был назван экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

«Я верю в это. Это не первый раз, когда они пытаются сделать это», — сказал Пристайко.

По его словам, на Украине уже «восемь лет как есть российское присутствие». Он также уточнил, что в случае вторжения в страну, Украина готова дать отпор, однако государство недостаточно хорошо технически оснащено для затяжной войны.

Ранее, 22 января, сам Мураев заявил, что заявления МИД Великобритания о потенциальном пророссийском лидере могут быть связаны с желанием «закрыть еще один независимый телеканал». Мураеву принадлежит телеканал «Наш». По его словам, ему трудно переварить эту глупость и чушь.

МИД РФ, в свою очередь, также назвал чушью и дезинформацией заявления министерства иностранных дел Британии. Там призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь, занимаясь эскалацией напряженности вокруг Украины.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Как напомнил Песков, ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала эти данные. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у РФ никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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