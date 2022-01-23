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Умерла олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе

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В Грузии в возрасте 72 лет скончалась чемпионка Олимпийских игр 1980 года в Москве Кетеван Лосаберидзе. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета Грузии.

На Олимпиаде в Москве спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве по стрельбе из лука. На Олимпиаде 1972 года в немецком Мюнхене она заняла четвертое место. Также в активе Лосаберидзе две золотые награды чемпионатов мира и четыре — европейских первенств.

«Национальный олимпийский комитет Грузии выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной легендарной грузинской лучницы, олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы, победительницы многих международных турниров Кетеван Лосаберидзе, а также выражает соболезнования ее семье, близким и всему спортивному сообществу», говорится в сообщении ведомства.

Причины смерти спортсменки не уточняются.

Лосаберидзе родилась 1 августа 1949 года в грузинском селе Лекерети Ткибульского района. Она была восьмым ребенком из девяти в большой семье. Мама Кетеван умерла, когда дочке было 5 лет. Окончив школу с серебряной медалью, будущая олимпийская чемпионка поступила в Кутаисский педагогический институт. Там она встретила тренера по стрельбе из лука Шалву Джашиашвили, ставшего главным популяризатором этого вида спорта в Грузии.

В 1967 году Лосаберидзе выиграла первенство Грузии, а через пять лет уже стала двукратной чемпионкой Европы в личном и командном первенствах. В 22 года она поехала на свои первые Олимпийские игры. Тренеры называли такие успехи удивительными для девушки, которая пришла в спорт только в 17 лет.

После завершения карьеры спортсменка работала профессором математики в Тбилисском государственном университете, а с 2002 по 2005 год возглавляла Грузинскую федерацию стрельбы из лука.

Ранее, 11 января, стало известно о смерти бронзового призера Олимпиады-2012 в Лондоне Деона Лендора. Легкоатлет из Тринидада и Тобаго умер в возрасте 29 лет. Причина его смерти также не разглашалась.

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