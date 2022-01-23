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Посол Украины прокомментировал отставку главы ВМС Германии

Посол Украины в Германии Мельник поприветствовал отставку главы ВМС ФРГ Шёнбаха
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Посол Украины Андрей Мельник прокомментировал отставку командующего военно-морскими силами (ВМС) Германии Кая-Ахима Шёнбаха, который написал, что Крым не вернется в состав Украины. Об этом высокопоставленный дипломат написал 23 января на своей странице в Twitter.

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«Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку командующего немецким ВМС Кая-Ахима Шёнбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике», — написал украинский посол.

Как продолжил Мельник, правительство ФРГ обязано изменить политический курс относительно Украины.

Ранее он отметил, что высказывание Шёнбаха якобы ставит под сомнение международный авторитет Германии. Cлова командующего ВМС ФРГ «поставили всю украинскую общественность в глубокое потрясение», добавил дипломат.

В воскресенье глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах подтвердил появившиеся в СМИ данные об уходе со своего поста. Он назвал свой комментарий по поводу Крыма бездумным. По словам высокопоставленного военнослужащего, его мнение не имеет отношения к официальной позиции Берлина в вопросе принадлежности полуострова.

В субботу Шёнбах выразил мнение по поводу необратимости факта принадлежности Крыма России. Также он подчеркнул, что Крым никогда не вернется в состав Украины.

После этого МИД Украины потребовал от правительства ФРГ публично опровергнуть высказывания Шёнбаха. В итоге министерство обороны ФРГ выразило несогласие с высказываниями командующего ВМС страны.

Со своей стороны российский сенатор Алексей Пушков заявил, что отставка главы ВМС ФРГ — это пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Он отметил, что Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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