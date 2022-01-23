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Главком ВМС Германии Шёнбах подал в отставку, его прошение удовлетворено

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Главнокомандующий ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах решил покинуть свой пост после слов о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины. Соответствующее заявление германского главкома размещено 22 января на сайте пресс-службы ВМС.

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В ходе конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара 21 января Шёнбах заявил, что принадлежность крымского полуострова России является «фактом».

На следующий день Шёнбах сообщил, что попросил его «немедленно освободить» от обязанностей главкома и инспектора военно-морского флота.

«Бездумные комментарии, сделанные мной в Индии по вопросам безопасности и военной политики, всё больше ложатся на мой офис», — добавил главком.

По его словам, данный шаг позволит предотвратить ущерб от его слов ВМС Германии.

Сообщалось, что глава германского Минобороны Кристина Ламбрехт и генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн обсудили сложившуюся ситуацию. Позже Ламбрехт удовлетворила просьбу Шёнбаха об отставке.

22 января пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко потребовал, чтобы правительство ФРГ публично опровергло высказывания Шёнбаха.

Министерство обороны ФРГ отреагировало на заявление Николенко, заявив, что ведомство не разделяет позицию Шёнбаха по поводу Крыма.

Как отметил сенатор Алексей Пушков, отставка главы ВМС ФРГ — пример недопустимого мышления для генерала или «правильного» политика из страны, входящей в НАТО. Шёнбах зашел за «красную линию», за это и поплатился, сказал парламентарий.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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