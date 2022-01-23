Безос потратил $3 млрд на поиски способа борьбы со старением

Джефф Безос потратил $3 млрд на поиски бессмертия. В прошлом году бизнесмен стал инвестором научного стартапа Altos Labs. В компании изучают процессы старения и способы борьбы с ним. Разрабатывают метод, который сможет продлить жизнь на 50 лет, передает телеканал «Известия». Планируется возвращать клетки в состояние стволовых — этот процесс называется репрограммирование. В проекте участвуют лауреаты Нобелевской премии по медицине Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

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