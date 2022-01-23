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Врач указал на опасность привычного для россиянина завтрака

Гастроэнтеролог Вялов: бутерброды с сыром и маслом увеличивают нагрузку на поджелудочную железу
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Бутерброды с сыром и маслом, которые многие россияне употребляют на завтра, являются «двойным ударом» для сердца и поджелудочной железы. Об этом рассказал на своей странице в Instagram гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

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Как напомнил специалист, сыр сам по себе очень жирный продукт, но гораздо хуже, когда его употребляют в пищу с маслом.

«В таких продуктах много холестерина и триглицеридов. Они повышают нагрузку на поджелудочную и ускоряют развитие атеросклероза кровеносных сосудов всего тела», — напомнил Вялов.

При этом специалист указал, что отказываться от таких бутербродов не обязательно, но нужно знать меру.

«В рационе должно быть больше растительного и меньше животного. Современные рекомендации по кардио профилактике гласят: желательно, чтобы два из трех приемов пищи за сутки были вегетарианскими», — цитирует врача «Газета.Ru».

Как заключил эксперт, чем здоровее питание, тем ниже риск болезней поджелудочной железы, кишечника и печени.

В октябре ученые назвали меню, которое позволяет снизить риск различных последствий после заболевания сердечно-сосудистой системы на 80%. Специалисты обратили внимание на пользу фруктов, овощей, клетчатки, молока или йогурта. Их частое употребление связано с более низким риском ишемического инсульта, но не геморрагического инсульта.

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