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Умер заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов

Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Расми Джабраилов
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Заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщили в Московском академическом театре им. Маяковского 23 января.

Джабраилов умер накануне вечером после продолжительной болезни. Его кончину в театре назвали невосполнимой утратой.

«Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой — в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое», — говорится в сообщении театра в Instagram.

Джабраилов окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961-м — режиссерский факультет. Вместе с тем он начал служить в Лезгинском драмтеатре им. С.Стальского в Дербенте, после чего два года работал на «Таджикфильме» вторым режиссером.

В 1962–1963 годах был режиссером Дагестанского русского театра им. М. Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра им. О. Батырая в Избербаше. Затем стал режиссером Тульского областного театра им. М. Горького.

С 1964-го служил в Театре на Таганке, с 1993-го — в «Содружестве актеров Таганки», а в 2002 году перешел в труппу Московского академического театра им. Вл. Маяковского.

В текущем репертуаре театра он исполнял роли в спектаклях «Плоды просвещения», «Таланты и поклонники», «Женитьба». Широкому зрителю артист знаком по роли в сериале «Моя прекрасная няня».

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