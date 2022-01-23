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Дело возбудили после наезда водителя на женщину с детьми в Архангельске

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Уголовное дело возбудила полиция Архангельска после наезда водителя на женщину с двумя детьми, один из которых скончался. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция по ней предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Сообщение о ДТП на пешеходном переходе поступило в 18:00 (совпадает с мск) субботы, 22 января. Авария произошла на перекрестке улиц Тимме и Смольный буян.

За рулем автомобиля Toyota находился водитель 1978 года рождения. Один ребенок погиб на месте, двое пострадавших госпитализированы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

21 января легковой автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре» в Рязани. Пострадавшая получила различные травмы, она госпитализирована.

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