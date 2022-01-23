В Саратовской области подростки заставили сверстника целовать обувь

В Саратовской области группа молодых людей заставила подростка встать на колени и целовать обувь одному из них. Происходящее один из участников травли снял на видео и опубликовал в Сети.

На кадрах молодые люди заставляют свою жертву извиниться за «гнилой базар», используют в его адрес нецензурную брань, после чего требуют поцеловать обувь одному из них. В этот момент хулиган ударяет ногой по лицу подростку.

Выяснилось, что инцидент произошел в городе Балашове 20 января. Следственные органы СК России по региону по данному факту организовали доследственную проверку.

«Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям указанных лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Личности всех героев видео установлены. Как оказалось, участникам происходящего нет 18 лет.

11 октября в махачкалинской школе № 51 в ходе драки ученик нанес ножевое ранение сверстнику. Пострадавший скончался в больнице, возбуждено уголовное дело. Школьник, подозреваемый в убийстве, был доставлен в отделение полиции. Правоохранителям он заявил, что не хотел убивать, а собирался лишь напугать одноклассника.