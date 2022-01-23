Кинолог раскрыл правила борьбы с «вредными привычками» собак

У собак, как и у людей, могут возникать и развиваться вредные привычки, однако при грамотной работе с питомцем от проблем можно избавиться. Об этом 23 января рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, неправильный подход к воспитанию животного становится началом возникновения вредной привычки у собаки.

Так, причиной желания стащить хозяйскую обувь и сгрызть ее могут быть скука, отсутствие режима, недостаточная нагрузка, стресс, недостаток витаминов или даже глистная инвазия. Если нехорошая привычка появилась из-за отсутствия нагрузок, то стоит включить в прогулку активные игры и дрессировку, посоветовал специалист.

Ругать животное бессмысленно, физически наказывать тоже, отметил кинолог.

«Отдайте команду «нельзя» или «на место» собаке строгим, внятным голосом. Если собака будет подходить к вам ласкаться, игнорируйте ее, повторяя команду», — рекомендовал он.

Прыжки на хозяина он также назвал плохой привычкой, часто такое поведение поощряет сам хозяин, терпит прыжки и ничего с этим не делает. Чтобы отучить, достаточно каждый раз пресекать это действие.

Говоря о попрошайничестве, кинолог отметил, что, угощая собаку со стола, привычка выпрашивать лакомство только закрепляется.

«Для корректировки поведения игнорируйте любые попытки выпросить кусочек вашей еды. Не переживайте, собака не перестанет любить вас меньше, но станет более воспитанным питомцем», — цитирует кинолога «РИА Новости».

Опасной привычкой может быть желание собаки постоянно что-то подбирать с земли. Она может заразиться гельминтами и инфекциями, наесться ядовитых продуктов, которые догхантеры могут разбрасывать прямо на улице, поэтому нельзя животному позволять что-то подбирать.

«Как только собака захочет подобрать что-то на улице, вы произносите команду «фу», тяните на себя поводок и повторяете команду», — продолжил Голубев.

Привычка собак залезать на кровать также можно считать вредной. Кинолог посоветовал хозяину определиться, место ли собаке на кровати или диване, и не менять это решение. Питомцу можно купить удобную лежанку, на которой он будет спать.

Накануне кинолог-зоопсихолог Ольга Стернина рассказала, что при встрече со стаей собак лучше всего обойти животных, пройдя по другой дороге. По ее словам, не стоит провоцировать агрессию: махать руками и ногами, замахиваться на собак, кричать и смотреть им пристально в глаза.