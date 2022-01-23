Дети снежками затушили Вечный огонь на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге игравшие на Марсовом поле дети затушили Вечный огонь. Мама несовершеннолетних сообщила в полицию о происшествии и объяснила, что инцидент был случайностью.

По словам женщины, дети игрались со снегом, случайно затушили Вечный огонь и позднее ушли.

По данным «Известий», в тот же день Вечный огонь был вновь зажжен, а в отношении матери несовершеннолетних составлен протокол по ст. 5.35 ч. 1 КоАП.

Правоохранители изучают видеозапись, на котором запечатлен момент инцидента.

Ранее, 2 января, подросток засыпал снегом Вечный огонь на братской могиле в Кронштадте.

Акт вандализма совершил 13-летний юноша, оказавшийся жителем Краснодарского края. Несовершеннолетний был опрошен в присутствии родителей, с ним провели профилактическую беседу.