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В Госдуме назвали способ объединить Украину с Крымом

Депутат ГД Шеремет рассказал, как Зеленскому объединить Украину с Крымом
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Для объединения Украины с Крымом президенту страны Владимиру Зеленскому надо объявить о вхождении Украины в состав Российской Федерации. Об этом 23 января заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Если Зеленский так стремится объединиться с российским Крымом, то путь прост: нужно объявить о вхождении Украины в состав России», — цитирует парламентария «РИА Новости».

В этом случае Украина и Крым будут в составе одного государства — России, продолжил Шеремет. В нем не будет места радикалам, которые развязали гражданскую войну на Украине и продолжают уничтожать страну, заключил депутат.

22 января в День соборности на Украине Зеленский заявил, что, несмотря на то, что Донбасс и Крым оторваны от Украины, они «очень скоро, не через века» вернутся в состав страны. После этого Киев провозгласит акт об объединении с этими территориями, сказал украинский лидер.

9 января бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым и Донбасс. По его словам, в Донбассе царит «русский дух», согласно опросам, более 80% его жителей хотят жить в России.

4 января Шеремет заявил, что в случае нападения Киева на Крым и Донбасс украинскую армию ждет незавидная участь, а президента страны — международный трибунал. Он напомнил про 2014 год, когда около 80% военнослужащих украинской армии в Крыму перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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