Павел Шульский провел тренировку перед боем с Даниялом Эльбаевым в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Павел Шульский провел тренировку перед боем с Даниялом Эльбаевым в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

2022-01-23 09:37:59

2022-01-23 09:37:59

2022-01-23 09:37:59

2022-01-23 09:37:59

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