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В Европе объяснили высокие цены на газ геополитической напряженностью

Член ЕК Симсон объяснила высокие цены на газ геополитической напряженностью
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Рост цен на газ на европейском рынке связан с геополитической напряженностью. Об этом рассказала член Еврокомиссии (ЕК) Кадри Симсон на пресс-конференции, прошедшей после завершения неформальной встречи министров энергетики стран Евросоюза (ЕС).

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«В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с необычайно высокими ценами на энергоносители, это тенденция, усугубляемая геополитической напряженностью», — сказала она 22 января .

Цены на энергоносители, напомнила Симсон, достигали «исторических максимумов в последние месяцы», из-за чего европейские потребители топлива столкнулись с повышением тарифов на электроэнергию и счетов за газ.

Стоимость газа в Европе во время закрытия биржевых торгов 21 января закрепилась на отметке $900 за 1 тыс. куб. м, в ходе торгов цена колебалась на уровне $850–900 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Неделей ранее цена топлива была значительно выше. 14 января стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вблизи отметки $1800, позже закрепилась на отметке $1100 за 1 тыс. куб. м.

17 января стало известно, что ЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) собираются провести скоординированную атаку против «Газпрома», чтобы вынудить его изменить поведение на рынке. Об этом сообщила газета Politico.

Как заявляла исполнительный вице-президент Европейской комиссии Маргрет Вестагер на пресс-конференции 13 января, Россия якобы может искусственно завышать спрос на газ. По ее словам, ЕК рассматривает все утверждения о возможном антиконкурентном поведении компаний, производящих и поставляющих природный газ в Европу, чтобы проверить, можно ли отнести текущую ситуацию на оптовых рынках газа в регионе к коммерческому поведению участников рынка.

12 января глава МЭА Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его мнению, Москва сдерживала объемы поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности».

В конце декабря председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России Виктор Хайков сообщал, что «Газпром» полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу по заключенным контрактам. С ним согласился замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов, по словам которого компания исполняет все обязательства по снабжению Европы газом и даже поставила туда дополнительные объемы.

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