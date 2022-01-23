В Tennis Australia выразили уверенность в участии Джоковича на Australian Open

Глава Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крэйг Тайли считает, что теннисист Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Об этом он заявил 22 января в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, Джокович с большой долей вероятности вернется в Австралию для участия в турнире. В настоящее время решение спортсмена неизвестно.

«Очевидно, что ему еще нужно отыграть этот год, но у него есть такое намерение. В конце концов, он первая ракетка мира, и он очень любит играть на Australian Open», — отметил Тайли.

Как добавил глава Tennis Australia, Джокович не стал обращаться в суд с иском на Федерацию.

«Постоянно меняющиеся условия» и «недопонимание» с федеральным правительством стали основными причинами недопуска Джоковича к участию в Открытом чемпионате Австралии, заключил глава Федерации.

17 января первая ракетка мира вернулся в Сербию после 11 дней попыток остаться в Австралии. Джокович получил отказ во въезде для участия в Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса и указания неверных данных во въездной анкете, он оспорил это решение в суде, но власти Австралии снова приостановили действие его визы и постановили выдворить его из страны.

Спортсмен получил медотвод от прививки с гарантиями от властей штата Виктория и Федерации тенниса Австралии. Однако федеральные власти не сочли это достаточным.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Новака Джоковича из Австралии и теннисист вылетел в Дубай, откуда прилетел в Белград.

17 января австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Джокович сможет вернуться в Австралию до истечения трехлетнего запрета на въезд. По его словам, первой ракетке мира будет предоставлена ​​виза в будущем при «правильных обстоятельствах».