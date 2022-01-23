Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Калифорнии начали эвакуацию и перекрыли шоссе из-за пожаров
Происшествия
Танкер загорелся в Черном море
Спорт
Саид Нурмагомедов победил Стэманна на турнире UFC 270
Мир
Джефф Безос инвестировал $3 млрд в создание лекарства от старения
Спорт
Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству шайб в НХЛ до семи
Мир
Британия может поддержать отключение РФ от SWIFT из-за Украины
Общество
В Московском регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности
Общество
Пульмонолог назвал галотерапию способом восстановиться после COVID-19
Мир
Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Приморье

В Tennis Australia выразили уверенность в участии Джоковича на Australian Open

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) Крэйг Тайли считает, что теннисист Новак Джокович примет участие в Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Об этом он заявил 22 января в интервью телеканалу ABC News.

Выездная сессия: как проходила депортация Новака Джоковича из Австралии
Отказавшийся от вакцинации самый титулованный теннисист мира десять дней боролся с властями Зеленого континента

По его словам, Джокович с большой долей вероятности вернется в Австралию для участия в турнире. В настоящее время решение спортсмена неизвестно.

«Очевидно, что ему еще нужно отыграть этот год, но у него есть такое намерение. В конце концов, он первая ракетка мира, и он очень любит играть на Australian Open», — отметил Тайли.

Как добавил глава Tennis Australia, Джокович не стал обращаться в суд с иском на Федерацию.

«Постоянно меняющиеся условия» и «недопонимание» с федеральным правительством стали основными причинами недопуска Джоковича к участию в Открытом чемпионате Австралии, заключил глава Федерации.

17 января первая ракетка мира вернулся в Сербию после 11 дней попыток остаться в Австралии. Джокович получил отказ во въезде для участия в Australian Open из-за отсутствия прививки от коронавируса и указания неверных данных во въездной анкете, он оспорил это решение в суде, но власти Австралии снова приостановили действие его визы и постановили выдворить его из страны.

Спортсмен получил медотвод от прививки с гарантиями от властей штата Виктория и Федерации тенниса Австралии. Однако федеральные власти не сочли это достаточным.

16 января Федеральный суд Австралии принял решение о депортации Новака Джоковича из Австралии и теннисист вылетел в Дубай, откуда прилетел в Белград.

17 января австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Джокович сможет вернуться в Австралию до истечения трехлетнего запрета на въезд. По его словам, первой ракетке мира будет предоставлена ​​виза в будущем при «правильных обстоятельствах».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022