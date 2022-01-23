Пульмонолог назвал галотерапию способом восстановиться после COVID-19

В восстановлении здоровья после перенесенного коронавируса помогает процедура под названием галотерапия, при которой необходимо дышать насыщенным солевыми частицами воздухом на морском побережье, в соленой пещере или галокамере. Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко.

«Галотерапия является эффективным средством для повышения иммунитета и восстановления дыхательной системы, особенно после перенесенного COVID-19», — приводит его слова радио «Sputnik».

По словам Тарасенко, сухой соляной воздух или аэрозоль улучшает дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов, при этом «продукты переработки прямого воздействия вируса и последствия воспаления, которые были в легких, уходят», кроме этого, улучшается кровоснабжение, а также кислородный обмен в легких. Данная процедура не является своего рода панацеей, ее следует сочетать с другими способами реабилитации после COVID-19, уточнил врач.

Пульмонолог добавил, что обычно врачи рекомендуют проведением от 10 до 30 сеансов галотерапии с интервалом не более одного или двух дней.

«Если посещать соляную пещеру каждый день, то уже через месяц можно восстановиться после COVID-19», — уточнил Тарасенко.

Он порекомендовал принимать подобные процедуры в специализированных центрах, где процессом будет руководить врач-физиотерапевт, который который будет учитывать все жалобы на здоровье пациента, при этом в домашних условиях при помощи, например, соляной лампы, результат от процедуры будет минимальным.

Кроме того, Тарасенко отметил и наличие противопоказаний, так нельзя прибегать к галотерапии при обострении бронхиальной астмы и обструктивного бронхита.

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«Известия» напоминают о необходимости проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.

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Власти России на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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