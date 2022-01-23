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Telegraph: Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT из-за Украины

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Власти Великобритании активно разрабатывают новые антироссийские санкции против России на случай «вторжения» на Украину, среди которых отключение Москвы от международной платежной системы SWIFT. Об этом 22 января сообщила на своем сайте газета The Telegraph со ссылкой на правительство Соединенного Королевства.

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Одновременно правительство пытается установить дипломатический путь решения вопроса на границы Украины с Россией. Если дипломатический вариант не сработает, то Британия рассмотрит «ядерный» вариант поддержки отключения РФ от этого финансового сервиса.

«Все правительство активизирует подготовку: департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации», — приводит издание близкий к премьер-министру страны Борису Джонсону источник.

Лондон работает в тесной координации с Вашингтоном и привлечением сил НАТО, чтобы в дальнейшем придать законную силу политике диалога и сдерживания.

Днем ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил спецслужбы России в том, что они якобы планируют устроить в Киеве появление пророссийского лидера, в качестве него в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Также в МИД Британии обвинили российские спецслужбы в якобы поддержке связи с рядом бывших украинских политиков.

По заявлению главы МИД Великобритании Лиз Трасс, эта информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля».

В МИД РФ ответили, что распространенная Британией информация является чушью, а также очередным доказательством вовлеченности стран НАТО во главе с англосаксами в организацию эскалации напряженности вокруг Украины. Уточняется, что Мураев находится в списке санкций РФ.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

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