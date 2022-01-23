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Врач назвала боль в горле самым распространенным симптомом «Омикрона»
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Врач назвала самым распространенным симптомом «Омикрона» боль в горле

Американский врач Арвади назвала самым распространенным симптомом «Омикрона» боль в горле
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Самыми распространенными симптомами, позволяющими указывать на наличие заболевания «Омикроном», являются першение и боль в горле. Об этом сообщил телеканал NBC Chicago со ссылкой на комиссара департамента общественного здравоохранения Чикаго Эллисон Арвади.

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«Боль в горле является наиболее распространенным симптомом для прогнозирования положительного теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

По ее словам, о заболевании «Омикроном» при этих симптомах можно судить еще до получения результата тестирования на коронавирус.

По словам американского специалиста, «Омикрон» отличается от «Дельты» тем, что при заболевании первым у человека не пропадет обоняние.

Арвади порекомендовала оставаться дома тем, кто испытывает даже самый незначительных дискомфорт в горле.

22 января инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при инфицировании «Омикрон»-штаммом коронавируса болезнь может проявляться как единственным симптомом, так и комплексом. Наличие сразу насморка, головной боли, боли в горле, осиплости и расстройства стула почти на 100% свидетельствует о том, что у человека «Омикрон», отметил врач.

В тот же день врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева рассказала, что коронавирус, в том числе и его «Омикрон»-штамм», может спровоцировать у человека обострение кожных заболеваний.

Накануне исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов сообщили, что пациенты с COVID-19 могут испытывать «мозговой туман».

20 января, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что при заболевании «Омикроном» такие симптомы как потеря вкуса и обоняния наблюдаются реже. Чаще у заболевших этим штаммом коронавируса встречается боль и першение в горле, а также осиплость.

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