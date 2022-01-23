В Калифорнии начали эвакуацию и перекрыли шоссе из-за пожаров

Пожары в Калифорнии (США) вынудили власти начать эвакуацию и перекрыть одно из главных шоссе штата. Об этом в субботу, 22 января, сообщает Reuters.

По данным агентства, возгорание было обнаружено у прибрежного поселка Биг-Сур, после чего местных жителей призвали эвакуироваться.

Отмечается, что пожар начался в каньоне поблизости. Ветер, скорость которого достигала 60 км/час перенес огонь к морю, возгорание уже пересекло шоссе California 1.

По некоторым данным, пожар сжег не менее шести квадратных километров.

1 января, в штате Колорадо объявили режим ЧС из-за природных пожаров. Приказ об эвакуации был отдан ряду населенных пунктов округа, в числе которых Луисвилл, где проживают около 21 тыс. человек, и Супериор с населением порядка 13 тыс. человек. Луисвилл и Супериор расположены неподалеку от административного центра Колорадо города Денвер.

Ранее в сентябре президент США Джо Байден оценил ущерб от последствий природных катаклизмов в 2021 году в США более чем в $100 млрд.

Американский лидер рассказал, что он своими глазами увидел последствия лесного пожара «Калдор» в Калифорнии. Он также посетил Луизиану, Нью-Йорк и Нью-Джерси, где оценил ущерб от урагана «Ида».

По мнению Байдена, природные катаклизмы будут происходить все чаще. При этом он подчеркнул, что изменение климата вызывает деятельность человека.