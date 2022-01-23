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Посол России заявил о невозможности размещения военных баз в Венесуэле

Посол РФ: конституция Венесуэлы запрещает размещение иностранных военных баз
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Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что конституция Венесуэлы запрещает размещение российских военных баз на территории страны. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Дипломат назвал данный вопрос «очевидным», отметив, что для этого «достаточно заглянуть» в основной закон латиноамериканской республики. Однако российские военные специалисты продолжают работать в Венесуэле, повышая ее обороноспособность, добавил Мелик-Багдасаров.

В то же время представитель российской дипмиссии допустил, что Москва и Каракас могут нарастить военное сотрудничество в случае усиления давления со стороны США. Как рассказал дипломат, формы взаимодействия могут быть разными. Он подчеркнул, что в Венесуэле развитая портовая инфраструктура, а также есть всё необходимое.

«Здесь есть и глубоководные порты, здесь есть и гражданские порты, есть различные базы военно-морского флота венесуэльского», — добавил он в эфире «Соловьев Live».

Ранее, 20 января, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие «носит очень многоплановый и партнерский характер».

В частности, российский лидер выразил венесуэльскому коллеге поддержку в части усилий венесуэльских властей по укреплению суверенитета и обеспечению социально-экономического развития страны.

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