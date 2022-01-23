В Великобритании оценили возможные санкции США против России

Новые санкции против Москвы, планируемые Соединенными Штатами, не нанесут смертельный удар по экономике России. Об этом сообщил в субботу, 22 января, обозреватель газеты The Daily Telegraph Джереми Уорнер.

По его мнению, санкции способны осложнить жизнь России, но не окажут слишком негативные последствия.

Аналогичное высказывание последовало от главного экономиста лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсона, который отметил, что Россия обладает богатыми финансовыми возможностями, а также инструментами для введения ответных ограничительных мер.

«У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», — говорится в сообщении.

Чтобы добиться своих целей, странам Запада придется запретить экспорт нефти и газа, а также исключить Россию из международной платежной системы SWIFT.

Ранее в субботу Daily Telegraph отмечал, что власти Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину. При этом, говорит газета, Британия тесно сотрудничает по этому вопросу с США и работает с привлечением НАТО.

Кроме того, издание приводит слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что новые санкции должны коснуться и газопровода «Северный поток – 2».

21 января глава международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс внес собственный проект санкций против РФ. Документ предполагает ограничения против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента России Владимира Путина и других представителей российской власти.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, заявил о стремлении американских парламентариев к разрыву отношений с российской стороной в случае введения санкций в отношении РФ.

Ранее, 20 января, представитель американской Республиканской партии Джим Бэнкс представил проект санкций против России, включающий санкции против ряда российских чиновников, силовиков, журналистов и бизнесменов.

В тот же день депутат Госдумы Вячеслав Никонов подчеркнул, что новый проект антироссийских санкций представляет собой страшилки, которые никогда не работали и не будут работать.

18 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на распространяемую в зарубежных СМИ информацию о том, что Евросоюз и Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против российских банков. Он добавил, что ранее обсуждались планы об отключении России от SWIFT, однако они не были осуществлены.