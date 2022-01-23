Саид Нурмагомедов победил Стэманна на турнире UFC 270

Российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Коди Стэменна в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщила в воскресенье, 23 января, газета «Спорт-Экспресс»

Турнир UFC 267 проходит в Анахайме (США)

Поединок в легчайшем весе завершился в первом раунде и продлился 47 секунд. Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом.

SAID NURMAGOMEDOV WITH THE GUILLOTINE IN UNDER A MINUTE! 😨 #UFC270 pic.twitter.com/bdtYSYEicK — UFC Canada (@UFC_CA) January 23, 2022

Нурмагомедову 29 лет, в смешанных единоборствах на его счету теперь 15 побед и два поражения. На счету 32-летнего Стэманна 19 побед, пять поражения и одна ничья.

Ранее, 6 января, Петр Ян подписал новый контракт с UFC на шесть боев. Титульный поединок россиянина с Алджамейном Стерлингом должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе. Однако позже стало известно, что бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между россиянином и американцем перенесен на 9 апреля.