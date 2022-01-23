Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за ограничений по COVID

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу из-за новых ограничений в стране на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 23 января издание New Zealand Herald.

Как отмечает издание, из-за штамма «Омикрон» Новая Зеландия готовится в понедельник перейти на «красный» уровень реагирования.

«Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии», — заявила Ардерн во время пресс-конференции по новым COVID-ограничениям в стране.

Как сообщила Ардерн, на мероприятиях, таких как дни рождения и свадьбы, будет разрешено присутствие не более сотни гостей, а при отсутствии сертификата о прохождении вакцинации лимит будет составлять 25 человек.

«Такова жизнь. Осмелюсь сказать, я ничем не отличаюсь от тысяч других жителей Новой Зеландии», — подчеркнула премьер.

Ранее, 21 января, британская исполнительница Адель опубликовала в своем Instagram ролик, где со слезами на глазах принесла извинения своим поклонникам за перенос концертов в Лос-Анджелесе. Как рассказала певица, почти половина ее команды заболела COVID-19. Несколько концертов исполнительницы в Лас-Вегасе были намечены на предстоящие выходные, стоимость билетов достигала $30 тыс. Шоу получило название Weekends With Adele. Новые даты проведения концертов пока неизвестны.