Овечкин сократил отставание от Ягра по количеству шайб в НХЛ до семи

Дубль российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторз» помог ему приблизиться к достижению Яромира Ягра по количеству шайб в лиге. Овечкин сократил отставание от него до семи голов, пишет 23 января «Спорт Экспресс»..

Ягр — третий в списке лучших бомбардиров в истории. Рекорд в 894 шайбы за Уэйном Гретски, которого прозвали Великий. Впрочем, канадец не играет в лиге уже 20 с лишнем лет. У Александра есть шанс догнать сначала Ягра (766), а затем, возможно, и Гретски.

Матч прошел 22 января в Вашингтоне на стадионе Capital One Arena. «Вашингтон Кэпиталз» принял «Оттава Сенаторз» на своей площадке. Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счетом 3:2.

По результатам игры Овечкин был признан первой звездой матча. Вторая шайба в матче стала для него 759-й за карьеру в НХЛ.

После этой игры «Вашингтон» с 55 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Оттава» с 25 очками — на 15-й строчке.

Ранее, 21 января, Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голевых передач среди россиян. 36-летний нападающий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» отметился результативной передачей форварду Евгению Кузнецову, и именно она позволила ему выйти на третье место в лиге по данному показателю среди россиян. Всего за свою карьеру в лиге спортсмен сделал 619 передач.

19 января Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.