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Финансист рассказала об условиях выхода пенсию в 2022 году

Финансист Финогенова: право на пенсию в 2022 году появится у мужчин в возрасте 61,5 года
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Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в воскресенье, 23 января, рассказала, кто получит право на пенсию в 2022 году.

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Как отметила эксперт, в 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины, достигшие возраста 56,5 лет, и мужчины в возрасте 61,5 года.

Финогенова напомнила, что постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. До 2028 года предусмотрен десятилетний переходный период.

«В 2024 году пенсионный возраст составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, в 2026 году — 59 лет для женщин и 64 года для мужчин, и в 2028 г. — достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин», — уточнила она в беседе с агентством «Прайм».

Также она объяснила, что для получения пенсии важен страховой стаж. В 2022 году он составляет 13 лет. В 2024 году он достигнет 15 лет, однако больше повышаться не будет.

Финансист отметила, что страховая пенсия может назначаться на 2 года ранее достижения определенного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Это возможно, если страховой стаж составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин.

Кроме того, пенсионный коэффициент должен составлять не менее 23,4, если пенсия будет назначаться в 2022 году. Требуемая величина пенсионного коэффициента постепенно повышается на 2,4 пенсионного коэффициента в год до требуемых с 2025 года — 30.

Многодетные матери также имеют право на досрочный выход на пенсию. Женщины с тремя детьми могут рассчитывать на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а матери пятерых детей имеют право выйти на пенсию в 50 лет. Уточняется, что во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет, а также необходимый пенсионный коэффициент в год получения пенсии.

Финогенова напомнила, что ознакомиться с количеством лет страхового стажа и числом пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также через выписку из личного кабинета на сайте Пенсионного фонда РФ.

Эксперт уточнила, что для автоматического назначения пенсии, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт Госуслуг.

Ранее, 14 января, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков сообщил, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%. После индексации средний размер пенсии составит 18 984 рубля.

12 января президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. На совещании с членами правительства глава государства отметил, что принятые ранее решения не смогут покрыть расходы пенсионеров из-за инфляции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 13 января сказала, что индексация пенсий на 8,6% для неработающих пенсионеров будет оформлена с 1 января 2022 года независимо от того, когда будет принят соответствующий закон.

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