МИД России обвинил НАТО в эскалации ситуации на Украине

В МИД России заявили, что дезинформация Великобритании о якобы планах России привести к власти в Киеве пророссийское правительство способствует эскалации напряженности вокруг Украины.

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», — заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять чушь.

22 января МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера, в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. При этом внешнеполитическое ведомство королевства никаких доказательств своих слов не предоставило.

Кроме того, в МИД Британии заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи с рядом бывших украинских политиков.

Как отметила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, эта информация «проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля». По ее словам, любое военное вторжение России на Украину было бы крупной стратегической ошибкой с серьезными издержками.

Позже стало известно, что Мураев находится в списке санкций РФ с 2018 года. По его словам, в России у него и ряда членов его семьи заблокированы все счета.

В свою очередь, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила об обеспокоенности Вашингтона высказыванием МИД Соединенного королевства о якобы планах РФ посадить в Киеве политика, который бы поддерживал российскую сторону.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Украина могут готовить провокации как информационного, так и военного характера.

Также Захарова назвала информационной спецоперацией статью Bloomberg о том, что Си Цзиньпин якобы просил Владимира Путина «не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник». Она отметила, что агентство давно перестало быть самостоятельным, а теперь еще и приличным.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.