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В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности

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В Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности продлен еще на сутки — до полудня понедельника, 24 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее предупреждение о гололедице в столице и МО действовало до 12:00 воскресенья.

Отмечается, что «желтый», уровень потенциально опасной погодных явлений, введен в Московском регионе из-за гололедицы.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье в столице ожидается облачная погода, местами небольшой снег и гололедица. Днем температура воздуха в Москве составит от –6 до –4 градусов, ночью похолодает до –12 градусов.

При этом ветер в этот день будет иметь восточное направление и скорость 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 757–763 мм ртутного столба.

20 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве температура воздуха впервые за месяц опустится ниже нормы на следующей неделе. Он уточнил, что в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе –10...–15 градусов.

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