Шульский отработал удары перед боем с Эльбаевым на турнире РЕН ТВ
Российский боец Павел Шульский провел открытую тренировку перед поединком с Даниялом Эльбаевым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Видео подготовки спортсмена к бою опубликовал в воскресенье, 23 января, телеканал РЕН ТВ.
В процессе тренировки мастер спорта по боксу отрабатывал удары, которые 28 января планирует применить в бое с соперником.
Ранее в этот день боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бои, которые пройдут 28 января на турнире в рамках турнира РЕН ТВ. Так, Максима Новоселова ждет триумф в поединке с Максимом Топором, уверен спортсмен. Щербаков тоже может удивить зрителей. Дрозд напомнил, что в прошлом поединке Топор «вырубил» Дениса (Большого Папу) Вильданова.
В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, Павел Шульский и Даниял Эльбаев, а также Максим Новоселов и Макс (Топор) Щербаков.
РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.