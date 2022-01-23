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Шульский отработал удары перед боем с Эльбаевым на турнире РЕН ТВ

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Российский боец Павел Шульский провел открытую тренировку перед поединком с Даниялом Эльбаевым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Видео подготовки спортсмена к бою опубликовал в воскресенье, 23 января, телеканал РЕН ТВ.

В процессе тренировки мастер спорта по боксу отрабатывал удары, которые 28 января планирует применить в бое с соперником.

Ранее в этот день боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бои, которые пройдут 28 января на турнире в рамках турнира РЕН ТВ. Так, Максима Новоселова ждет триумф в поединке с Максимом Топором, уверен спортсмен. Щербаков тоже может удивить зрителей. Дрозд напомнил, что в прошлом поединке Топор «вырубил» Дениса (Большого Папу) Вильданова.

В основном карде зрителей ждет три поединка. На ринге встретятся Вячеслав Дацик и Зелемхан (Пулеметчик) Дукаев, Павел Шульский и Даниял Эльбаев, а также Максим Новоселов и Макс (Топор) Щербаков.

РЕН ТВ покажет шоу «Вечер бокса» в пятницу, 28 января. Бои пройдут в прямом эфире. Начало в 23:00.

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