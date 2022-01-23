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Турецкую журналистку арестовали за оскорбление Эрдогана

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Суд арестовал турецкую журналистку Седеф Кабаш за оскорбление президента страны Реджепа Эрдогана, сообщил CNN Turk в субботу, 22 января.

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В публикации отмечается, что Кабаш в прямом эфире турецкого телеканала Tele 1 прокомментировала проводимую Эрдоганом политику, заявив, что скот во дворце не станет королем, а дворец превратится в амбар.

Ее высказывание вызвало общественный резонанс. Официальные лица страны, в частности, представители правящей Партии справедливости и развития жестко раскритиковали заявление журналистки, назвав его назвали «безнравственностью и глупостью».

Журналистку задержали 22 января и доставили в Дворец правосудия в Стамбуле. Прокуратура города начала расследование и подала в суд ходатайство об аресте.

На суде Кабаш сказала, что использовала пословицу, не собиралась никого оскорблять и не признает вину.

Согласно турецкому законодательству, за оскорбление главы государства предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее, 11 января, латвийский оппозиционный русскоязычный журналист Юрий Алексеев обжаловал решение суда, приговорившего его к 14 месяцам лишения свободы. Алексеев подал кассационную жалобу на решение Пардаугавского суда Риги об аресте за «разжигание ненависти, незаконное хранение патронов к огнестрельному оружию и оборот детской порнографии». Ожидается, что суд примет решение о том, чтобы направить это дело на рассмотрение в Рижский окружной суд.

2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Латвии практика «зажима свободы слова» и выражения мнений давно стала обыденной. По ее словам, латвийские следственные органы старались сфабриковать дело и отправить «неудобного» для местного официоза журналиста за решетку. В случае с Алексеевым, убеждена Захарова, был важен принцип «посадить любой ценой», в назидание другим строптивым соотечественникам. Обжаловать приговор ему будет очень сложно, сказала официальный представитель МИД.

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