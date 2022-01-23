СМИ сообщили об утечке раствора для создания опоры под «Фукусимой»

На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка по крайней мере 4 тонн раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил телеканал NHK.

По сведениям канала, утечка раствора, подавляющего приток грунтовых вод, из специальных баков была обнаружена на прошлой неделе.

Специалисты АЭС полагают, что причиной утечки могло стать повреждение одной из труб, в настоящее время ведутся оперативные работы по поиску и устранению неисправности.

Создание так называемой ледяной стены под АЭС было завершено в 2016 году. Она окружает станцию по периметру и блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Работы по созданию ледяного барьера обошлись в $300 млн.

14 сентября TEPCO сообщила, что практически у всех фильтров в системе очистки радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» были обнаружены повреждения. Указывается, что повреждения были выявлены у 24 из 25 фильтров, которые должны предотвращать утечку радиоактивных материалов.

28 ноября прошлого года компания «TEPCO», оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», расположенной на северо-востоке Японии, начала серию подводных исследований в рамках подготовки к сбросу низкорадиоактивной воды со станции в океан.

17 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам поездки на АЭС заявил, что сброс очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» является неотложной задачей.

В апреле правительство Японии официально разрешило слить с «Фукусимы-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Против сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно Ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, уточняет «РИА Новости». В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет, что составляет около 70% от общего числа.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех энергоблоках расплавилось топливо, оно прожгло защитные корпуса реакторов. Кроме того, на станции произошли взрывы водорода и выбросы большого объема радиоактивных веществ. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.