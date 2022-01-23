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СМИ сообщили об утечке раствора для создания опоры под «Фукусимой»

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На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка по крайней мере 4 тонн раствора, необходимого для поддержания ледяной стены под аварийной станцией. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил телеканал NHK.

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По сведениям канала, утечка раствора, подавляющего приток грунтовых вод, из специальных баков была обнаружена на прошлой неделе.

Специалисты АЭС полагают, что причиной утечки могло стать повреждение одной из труб, в настоящее время ведутся оперативные работы по поиску и устранению неисправности.

Создание так называемой ледяной стены под АЭС было завершено в 2016 году. Она окружает станцию по периметру и блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Работы по созданию ледяного барьера обошлись в $300 млн.

14 сентября TEPCO сообщила, что практически у всех фильтров в системе очистки радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» были обнаружены повреждения. Указывается, что повреждения были выявлены у 24 из 25 фильтров, которые должны предотвращать утечку радиоактивных материалов.

28 ноября прошлого года компания «TEPCO», оператор аварийной АЭС «Фукусима-1», расположенной на северо-востоке Японии, начала серию подводных исследований в рамках подготовки к сбросу низкорадиоактивной воды со станции в океан.

17 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам поездки на АЭС заявил, что сброс очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» является неотложной задачей.

В апреле правительство Японии официально разрешило слить с «Фукусимы-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. Против сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно Ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки, уточняет «РИА Новости». В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет, что составляет около 70% от общего числа.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех энергоблоках расплавилось топливо, оно прожгло защитные корпуса реакторов. Кроме того, на станции произошли взрывы водорода и выбросы большого объема радиоактивных веществ. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.

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